بايدن يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية حدادا على ضحايا المدرسة الابتدائية بتكساس

أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية “حتى غروب شمس الـ28 من مايو” حدادا على ضحايا إطلاق نار المدرسة الابتدائية بولاية تكساس، فيما دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى “التحلي بالشجاعة” وإصدار تشريعات لتقييد بيع الأسلحة النارية وحيازتها.

وقال الرئيس بايدن، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض إن تنكيس الأعلام “علامة على احترام ضحايا حادثة العنف غير المبررة التي ارتكبها مسلح في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، تكساس”.

ويشمل أمر الرئيس الأعلام في في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والأراضي العامة، وفي جميع المواقع العسكرية والمحطات البحرية، وعلى جميع السفن البحرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأقاليمها وممتلكاتها والسفارات والمفوضيات والمكاتب القنصلية والمرافق الأخرى في الخارج”.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي إن “قلوبنا ما زالت تتحطم بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأميركية باستمرار”.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن هاريس قولها “لقد طفح الكيل، كأمة، يجب أن نتحلى بالشجاعة لاتخاذ إجراءات […] معقولة لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى”.

وارتفع عدد القتلى في حادث المدرسة إلى 18 طفلا وثلاثة بالغين، وفقا لسناتور الولاية، رولان جوتيريز، الثلاثاء، فيما نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في حالة خطيرة.