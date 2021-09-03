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بايدن يأمر بمراجعة إمكانية نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر

3 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2021 11:27 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بمراجعة إمكانية نزع السرية عن وثائق لمكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 أيلول 2001 بالولايات المتحدة.

ووقع الرئيس بايدن امرا تنفيذيا يوجه وزارة العدل والوكالات الاتحادية الاخرى بمراجعة الوثائق الخاصة بهجمات ١١ سبتمبر وكشف السرية عنها في مهمة حدها الاقصى ستة اشهر قائلا انه بذلك اوفى باحدى تعهدات حملته الانتخابية.

وقال بايدن في بيان: “عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية في ما يخص نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية على أميركا”.

وأكد بايدن أنه “سيتواصل باحترام مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات”.

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