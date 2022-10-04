بايدن يؤكد دعم اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزز “التزام واشنطن الصارم” بالدفاع عن اليابان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الثلاثاء، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أدانا بشكل مشترك تجربة الصاروخ وأكدا أنهما سيعملان عن كثب مع كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي لتنسيق استجابة فورية وطويلة الأجل.

هذا وكان سابقاً قد قال الجيش الأمريكي إن طائرات مقاتلة من الولايات المتحدة واليابان نفذت تدريبات الثلاثاء، فوق بحر اليابان بعدما أجرت كوريا الشمالية أول تجربة لإطلاق صاروخ باليستي فوق اليابان منذ خمس سنوات.

وقالت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي ومقرها هاواي في بيان “التزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان ثابت”.

وأضافت أن المناورات نفذتها طائرات مقاتلة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية مع طائرات مقاتلة من قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.