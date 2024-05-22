بايدن يؤكد نيته زيارة قارة أفريقيا في فبراير بعد إعادة انتخابه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه يعتزم زيارة أفريقيا في فبراير شباط بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأدلى بايدن بهذا التعليق أثناء استقباله للرئيس الكيني ويليام روتو لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الأربعاء إن الرئيس جو بايدن يعتزم زيارة أفريقيا بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

وأضاف للصحفيين في إفادة بالبيت الأبيض “الرئيس يتطلع لزيارة أفريقيا. يعتزم أن يقوم بذلك وهو رئيس الولايات المتحدة”.

وأشار سوليفان إلى عدم وجود إعلان رسمي بعد عن زيارة بايدن لتلك القارة.

ويسعى بايدن للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني المقبل.