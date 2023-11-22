الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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بايدن يبحث تطورات صفقة الرهائن في غزة مع أمير قطر

منذ 14 دقيقة
بايدن وأمير قطر

بايدن وأمير قطر

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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى الأمير باعتباره وسيطًا رئيسيًا خلال المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة الرهائن والهدنة المؤقتة في غزة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن والأمير ناقشا “الاتفاق على تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وآخر التطورات في المنطقة”.

ومن المتوقع أيضًا أن يتحدث بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، حسبما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN.

 

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