الخميس 16 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 10 نوفمبر 2022 |
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بايدن يبدأ جولة خارجية تضم مصر وآسيا

منذ 36 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة خارجية تستمر أسبوعا، الخميس، تضم مصر وآسيا يواجه خلالها بعض أكثر القضايا الشائكة في السياسة الخارجية لبلاده، مدعوما بنتائج أفضل من المتوقع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وبعد المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مصر غدا الجمعة يسافر بايدن لحضور اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقمة شرق آسيا في كمبوديا في 12 و13 نوفمبر تشرين الثاني، والاجتماع السنوي لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية في إندونيسيا في 14 و15 نوفمبر.

وسيعقد أول اجتماع مباشر مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين إذ يأمل في استكشاف “الخطوط الحمراء” لشي والتحدث مع الحلفاء بخصوص معاقبة روسيا بسبب غزوها أوكرانيا ومناقشة احتواء كوريا الشمالية بعد اختبارها إطلاق عشرات الصواريخ.

    المصدر :
  • رويترز

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