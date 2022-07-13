بايدن يبدأ زيارته لإسرائيل من منظومة القبة الحديدية

افتتح الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته لإسرائيل بجولة على أنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة حيث تم عرضها في مطار بن غوريون وكانت من بينها منظومة القبة الحديدية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهى جولته في معرض الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، بحضور كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للرئيس الأمريكي: “في عهدكم سيتم تعزيز التعاون الأمني في المنطقة بشكل غير مسبوق”.

وأضاف، إسرائيل ممتنة لموقف أمريكا، ودعمها المستمر التي تضمن مليار دولار لتجهيز صواريخ القبة الحديدية.

وتابع غانتس، “إن تعزيز الاستقرار الأمني الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة شرط لتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان، وأنا متأكد من أننا سنستمر في فتحه في جميع المجالات تحت قيادتكم ومع جميع الأجهزة الأمنية الأمريكية – جوا وبحرا وبرا وسيبرانيا”. وفق القناة السابعة العبرية

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كوخافي، إن التعاون العملي والتنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل دليل آخر على التحالف الاستراتيجي المهم بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين الجيوش ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار الأمني ​​والتعامل مع التحديات المشتركة في الشرق الأوسط.

وأضاف كوخافي: “نحن نسعى جاهدين لخلق مجموعة متنوعة من الفرص الجديدة للتعاون الجوي والبحري والبرية”.

وتابع، “علاقتنا مع الولايات المتحدة هي خطوة مهمة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وفي مواجهة السباق الاستراتيجي المستمر مع إيران الذي لا يعرض إسرائيل للخطر فحسب، بل يشكل خطرًا إقليميًا وعالميًا تتعرض له دول المنطقة”. وفق قوله