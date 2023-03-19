بايدن يبدي دعمه لتسوية بشأن الإصلاحات القضائية الإسرائيلية

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى دعمه في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجهود الرامية للتوصل إلى بشأن إصلاحات قضائية مزمعة.

وأضاف “شدد الرئيس… على أن المجتمعات الديمقراطية تدعمها الضوابط والتوازنات الحقيقية، وأن التغييرات الأساسية يجب أن تتم بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي.

“عرض الرئيس دعم الجهود الجارية للتوصل إلى حل وسط بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة بما يتفق مع تلك المبادئ الأساسية”.

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد بشأن الإصلاحات القضائية المقترح في إسرائيل، وقال إن البلاد ستظل “ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة”.

وقال المكتب في بيان إنهما تحدثا أيضا عن “التهديد الإيراني”، لكنه لم يتطرق لمزيد من التفاصيل.

يسعى نتنياهو إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية من شأنها أن تمنح حكومته نفوذا أكبر في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.

ويقول منتقدون للتغييرات المزمعة إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يتبنى خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل والتمكين للفساد والتأدية للعزلة الدبلوماسية.

ويقول المؤيدون إن التغييرات ضرورية لكبح ما يرونه تدخلا من السلطة القضائية في السياسة.