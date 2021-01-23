بايدن يبلغ رئيس المكسيك رسميا عزمه التراجع عن سياسات ترامب للهجرة‎

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الجمعة خططا للتراجع عن سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لمكالمة هاتفية نشر البيت الأبيض نصها اليوم السبت.

وجاء في النص أن بايدن شرح في المكالمة خطته للحد من الهجرة عبر التركيز على ”علاج أسبابها العميقة“. وتشمل الخطة جهودا لزيادة ”طاقة إعادة التوطين والبدائل المشروعة لمسارات الهجرة“ وكذلك تحسين التعامل مع الظاهرة على الحدود.

وجاء في بيان البيت الأبيض أيضا أن الزعيمين اتفقا على العمل معا صوب خفض ”الهجرة غير النظامية“.