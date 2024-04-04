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بايدن يتحدث إلى نتنياهو بعد مقتل عمال مساعدات في غزة

منذ 46 دقيقة
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 قال مصدر مطلع “إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية في غزة”.

ووصف البيت الأبيض بايدن بأنه يشعر بغضب وألم جراء الهجوم، لكن الرئيس لم يقم بإجراء تغيير جوهري في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل في صراعها ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية.

وقال مسؤول أمريكي قبل المكالمة الهاتفية إن من المرجح أن يثير بايدن الحاجة إلى توفير حماية أفضل للعاملين في المجال الإنساني وزيادة شحنات الغذاء إلى غزة.

وقال الطاهي الشهير خوسيه أندريس لرويترز في مقابلة، أمس الأربعاء: “إن الهجوم الإسرائيلي استهدف عمال الإغاثة لدى المنظمة التي يديرها بشكل منهجي، سيارة تلو الأخرى”.

وقالت إسرائيل اليوم الخميس: “إن تحقيقها في الهجوم قد يستغرق أسابيع. وعبر زعماء إسرائيل عن أسفهم للحادث ووصفوه بأنه خطأ في تحديد الهوية”.

    المصدر :
  • رويترز

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