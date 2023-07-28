السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يتحدث عن اتفاق "مرتقب" وهام مع السعودية دون ذكر أي تفاصيل

منذ 16 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 28-7-2023) إن اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع للعلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وأضاف بايدن للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في حدث أقيم في فريبورت بولاية مين “هناك تقارب ربما يكون جاريا”.

ولم يذكر بايدن أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى ما قد يكون اتفاقا تاريخيا بين السعودية وإسرائيل.

وقال توماس فريدمان كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز في مقال نُشر أمس الخميس إن بايدن يدرس ما إذا كان سيمضي قدما في اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والسعودية يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أحد أكثر مساعدي بايدن الموثوق بهم، كان في جدة هذا الأسبوع مع مبعوث الشرق الأوسط بريت ماكجورك لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق للتطبيع.

ويرى المسؤولون الأمريكيون إن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بعد أن توصلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اتفاقات مماثلة بين إسرائيل وكل من المغرب والسودان والبحرين والإمارات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي يدين انقلاب النيجر ويدعو لإطلاق سراح الرئيس
سلوان موميكا
السويد تعيد النظر في تصريح إقامة اللاجئ العراقي "سلوان موميكا"
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: موسكو استهدفت مبنى لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة دنيبرو

الأكثر قراءة

الطفلة الضحية "لين طالب"
تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
انفجار في منطقة السيدة زينب
انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
حادث أدى إلى إصابات وحالات إغماء على متن طائرة
بالصوَر: إصابات وحالات إغماء على متن طائرة.. ماذا حصل؟