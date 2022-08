بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر"!

تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “الكبسة الحمراء” التي كانت موجودة في المكتب البيضاوي، والتي أثارت دهشة الكثير من ضيوف الرئيس السابق دونالد ترامب، فما هي وظيفة هذه الكبسة؟

وهذة الكبسة اللافتة للاهتمام، كشفها ترامب في العام 2017 لصحفيين في “أسوشيتد برس” و”فاينانشال تايمز”، بعد أن وصفها أحدهم، مازحا، بأنها “زر نووي”، إلا أنها في الحقيقة كانت توفر “الدايت كولا” بشكل فوري لترامب.

وذكرت صحيفة “The Hill” أن هذه الكبسة لم تكن ظاهرة في صور بايدن التي تم التقاطها له يوم الخميس في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن ترامب، وهو من محبي المشروبات الغازية، كان قد أمر بوضع هذا “الزر الأحمر” فيResolute Desk ، وعندما يقوم بالضغط عليه سيتم استدعاء أحد الموظفين لتقديم مشروب “الدايت كولا” له.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk

— Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021