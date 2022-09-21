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بايدن يتراجع عن تصريحاته بشأن الجائحة: لم تكن في مكانها

منذ 8 دقائق
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

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أشار الرئيس الأميركي “جو بايدن” الى أن التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق، والتي قال فيها إن “جائحة كورونا قد انتهىت”، لم تكن في مكانها.

وأقر بايدن خلال مشاركته في حملة لجمع التبرعات في مدينة نيويورك بأنه تعرض لانتقادات بسبب تصريحاته تلك، التي أثارت احتجاجًا خارج البيت الأبيض.

وخلال الحملة التي نظمتها شبكة MEAction غير الربحية، التي تناضل من أجل المصابين بفيروس كورونا، قال بايدن: “التصريحات لم تكن في مكانها”.

وحث المشاركين في الحملة على الحصول على جرعات اللقاح المعززة، إذا لم يفعلوا ذلك بالفعل.

وكان بايدن قد قال في برنامج “60 دقيقة” الذي بُثّ يوم الأحد الماضي: “ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19. ما زلنا نقوم بالكثير من العمل لحل الأزمة… لكن الجائحة انتهت”.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكينز، فقد سجلت الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي 424339 حالة إصابة و2973 حالة وفاة بفيروس كورونا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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