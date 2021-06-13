بايدن يتطلع للعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأحد، إنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

وأكد بايدن، خلال مؤتمر صحفي، أن ذلك يأتي لتعزيز العلاقة الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وأضاف: “إدارتي ملتزمة بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقدم بايدن، التهنئة لنفتالي بينيت ويائير لبيد، بحصول حكومتهما على ثقة الكنيست الإسرائيلي.

وتأتي تهنئة بايدن بعد وقت قصير من منح البرلمان الإسرائيلي ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة بينيت، الذي سيخلف، بنيامين نتانياهو، بعد 12 عاما متواصلة في السلطة.

وصوت 60 نائبا لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط بالإضافة إلى حزب عربي، في حين عارضه 59 نائبا معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة.

وكان بينيت قبل التصويت قد بشر بنهاية الانقسام السياسي في إسرائيل، وقال “لا توجد ميزانية لدولة إسرائيل بسبب الخلافات والانقسام بيننا”، ودعا “إلى التحاور ورفض الكراهية في بلادنا”.

وأكد بينيت أن حكومته ستوسع الاستيطان في جميع المناطق، و”ستعمل على تزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث الأسلحة”.

ويضم “ائتلاف التغيير” ثمانية أحزاب لكل منه أيديولوجيته الخاصة، وسيرأس بينيت الحكومة المقترحة في السنتين الأوليين.

وشكّل رئيس حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) يائير لبيد الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنين من اليسار واثنين من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب “يمينا” القومي المتطرف وحزب عربي هو “الحركة الإسلامية الجنوبية