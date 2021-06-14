بايدن يتعهد بتجديد الدعم الأمريكي لحلف الأطلسي

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين، إن حلف الأطلسي يواجه تحديات جديدة في التعامل مع الصين وروسيا، لكنه تعهد بتجديد دعم واشنطن لحلفائها خلال قمة التحالف.

وقال بايدن: ”أعتقد أنه خلال السنتين الماضيتين، أصبح هناك إدراك متزايد أن لدينا تحديات جديدة. لدينا روسيا التي لا تتصرف بالطريقة التي كنا نأملها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصين“.

وشدد في رسالة تظهر اختلافا تاما مع مواقف سلفه دونالد ترامب، على ”الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الحلفاء وأكد الأهمية التي يمثلها الحلف بالنسبة إلى الولايات المتحدة“، مبينا: ”أريد أن يكون هذا الامر واضحا، لحلف شمال الأطلسي أهمية قصوى لمصالحنا، لو لم يكن موجودا، لتوجب علينا أن ننشئ حلفًا“.

وأردف الرئيس الأمريكي: ”أنا أذكر الأميركيين باستمرار أنه عندما تعرضت أميركا للهجوم للمرة الاولى على أراضيها منذ بداية الحرب العالمية الثانية (11 أيلول/سبتمبر 2001)، تحرّك حلف الأطلسي. احترم الحلفاء المادة الخامسة من المعاهدة التي تفرض على الأعضاء تقديم المساعدة للبلد الذي يتعرض لهجوم وأريد فقط أن تعرف أوروبا أن الولايات المتحدة هنا وسعيدة بالعودة“.

وكانت سفارة الصين في لندن، اليوم الاثنين، قد دانت البيان المشترك الذي أصدره زعماء مجموعة السبع ووصفته بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لبلادها، وحثت المجموعة على الكف عن تشويه صورة الصين.

وأضافت السفارة أنه يتعين على مجموعة السبع (G7) أن تفعل المزيد من أجل تعزيز التعاون الدولي، بدلا من التسبب بشكل مصطنع في المواجهة والاحتكاك.