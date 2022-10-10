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بايدن يتعهد بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متقدمة

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2022 6:23 صباحًا
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي (الاثنين 10-10-2022) بأن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة جوية متقدمة بعد تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية المدمرة من روسيا.

وتحدث بايدن هاتفيا إلى زيلينسكي لتقديم تأكيدات بشأن استمرار الدعم الأمريكي وإدانة “الهجمات الحمقاء” من روسيا التي أصابت أهدافا مدنية.

وقال بيان للبيت الأبيض تعقيبا على المكالمة الهاتفية إن “الرئيس بايدن تعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما يشمل أنظمة دفاع جوي متقدمة”.

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أبلغ زيلينسكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيواصلون فرض عقوبات على روسيا، “ومحاسبتها على جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها، وتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية”.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية تقدر بأكثر من 16.8 مليار دولار منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، وفرضت مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب أفعالها في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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