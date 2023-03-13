بايدن يتعهد بتشديد اللوائح المصرفية بعد انهيار بنك سيليكون فالي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن النظام المصرفي الأمريكي “آمن” وتعهد بتشديد اللوائح المصرفية بعد اضطرار الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة إلى التدخل بسلسلة من الإجراءات الطارئة على أثر انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، فيما ينذر بوقوع أزمة أوسع.

وقال بايدن “بإمكان الأمريكيين أن يثقوا في أن النظام المصرفي آمن، ودائعكم ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها”.

وأشار بايدن إلى أن مديري البنوك سيقالون وسيخسر المستثمرون أموالهم، وقال “لقد خاطروا عن علم، وعندما لا تكون قادرا على التعامل مع المخاطر… تخسر الأموال، هذه هي الطريقة التي تعمل بها الرأسمالية”.

كما تعهد بايدن بوضع لوائح تنظيمية جديدة بعد أكبر واقعة انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال “سأطلب من الكونغرس والجهات التنظيمية المصرفية تشديد قواعد عمل البنوك لتقليل احتمال حدوث هذا النوع من الإخفاق المصرفي مرة أخرى، وحماية وظائف الأمريكيين”.

كانت الإدارة الأمريكية تدخلت أمس الأحد 12\3\2023 بسلسلة من تدابير الطوارئ لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وبعد مطلع أسبوع حافل بالأحداث، قالت الجهات التنظيمية الأمريكية إن عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم بدءا من الاثنين كما أنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ. كما اتخذ المركزي الأمريكي قرارا للتيسير على البنوك الاقتراض منه في حالات الطوارئ.

وتحركت الجهات التنظيمية بسرعة أيضا لإغلاق بنك سيجنتشر الذي يتخذ من نيويورك مقرا له والذي تعرض لضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.