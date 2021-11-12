الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يتعهد بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تكتل "أبيك"

12 - نوفمبر - 2021
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، بتعميق العلاقات مع دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بما في ذلك دفع التجارة المنفتحة والاستثمار في المنطقة، وحث على العمل من أجل حماية البيئة والصحة العالمية.

وجاء في بيان نشره البيت الأبيض بعد تصريحات بايدن خلال اجتماع مع قادة دول المنتدى: “أكد بايدن اهتمامنا بالعمل كشريك قوي ويعتمد عليه لاقتصادات أبيك، في إطار سعينا إلى نمو مستدام وشامل”.

وأفاد البيان بأن بايدن “ناقش أيضا سبل تعزيز القوة الاقتصادية للمنطقة وتعميق المشاركة الاقتصادية الأميركية في سائر أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

    المزيد من أخبار العالم

    ملكة بريطانيا
    ملكة بريطانيا ستجتمع مع رئيس الوزراء بوريس جونسون وخليفته
    فيضانات باكستان
    باكستان.. جماعات إغاثة تسعى لتخفيف قيود استيراد الغذاء من الهند
    عناصر من مليشيا الحوثي
    جرائم مرعبة.. الحوثي يرتكب أكثر من 30 ألف انتهاك في محافظة حجة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!