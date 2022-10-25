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بايدن يتلقى أحدث لقاح لكوفيد ويطالب الأمريكيين بأن يفعلوا المثل

منذ 58 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لكوفيد-19 (الثلاثاء 25-10-2022)، ودعا الأمريكيين إلى أن يتلقوا تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.

وقال بايدن قبل وقت قصير من تلقيه الجرعة بيد أحد الأطباء “أدعو جميع الأمريكيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكنهم”.

وفي الوقت الذي يرفض فيه بعض الأمريكيين اللقاحات، حثهم بايدن على تنحية السياسات الحزبية جانبا، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص ماتوا في الولايات المتحدة بكوفيد-19.

وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة اللقاح المحدث وحصل عليه واحد من بين كل خمسة من كبار السن، وفق ما ذكره البيت الأبيض.

وحث بايدن الأمريكيين على الحصول على الجرعة التنشيطية بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول من أجل توفير الحماية خلال العطلات.

ولا يزال فيروس كورونا ينتشر ويحصد الأرواح، حيث تسجل الولايات المتحدة 260808 حالات إصابة جديدة أسبوعيا و 2566 حالة وفاة، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها

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