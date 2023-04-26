بايدن يتلقى رسالة لافتة.. لدعم مرشحين رئاسيّين في لبنان بإمكانهم الخدمة والخضوع للمحاسبة

بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جابمس ريتش برسالة خاصة الى الرئيس الأميركي جو بايدن عن الوضع في لبنان والسياسة المتبعة تجاه الأزمة اللبنانية. وعرضت الرسالة لمراحل العقوبات الأخيرة التي طاولت مقربين من حزب الله ومتعاونين معه، وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة.

وحضّت الرسالة بايدن على العمل عن قرب مع حلفاء اميركا وشركائها في المنطقة لدعم العملية الديموقراطية الشرعية ومرشحين رئاسيين، بخلاف الرؤساء السابقين، يملكون القدرة على خدمة الشعب اللبناني والخضوع لمحاسبته.