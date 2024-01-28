بايدن يتوعد بالرد على مقتل الجنود الأمريكيين شمال الأردن.. "سنرد"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الأحد 28-1-2024) إن الولايات المتحدة سترد على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقال بايدن في تجمع انتخابي بولاية ساوث كارولاينا “سنرد”.

وكان بايدن قد اتهم في بيان له، جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وهو أول ضربة تسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ نشوب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول التي أحدثت صدمة في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال بايدن “في الوقت الذي لا نزال نجمع فيه الحقائق عن هذا الهجوم، نعرف أنه من تنفيذ جماعات مسلحة متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق”.

وأضاف “مما لا شك فيه أننا سنحاسب كل المسؤولين (عن الهجوم) في الوقت (المناسب لنا) وبالطريقة التي نختارها”.

ووجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نفس التهديد، بعدما أطلع هو ومسؤولون كبار الرئيس الأمريكي على الهجوم في وقت سابق.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز طلب حجب اسمه إنه يجري تقييم حالة 34 عسكريا على الأقل للاشتباه في إصابات رضية بالدماغ.

وقال مسؤولان آخران إنه جرى إجلاء بعض العسكريين المصابين من القاعدة لتلقي المزيد من العلاج.

وأشار مسؤولان أمريكيان إلى إن الطائرة المسيرة قصفت منطقة قريبة من الثكنات العسكرية في ساعة مبكرة من الصباح، وهو ما قد يفسر سقوط هذا العدد الكبير من القتلى.

فيما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، التي تنضوي تحت لوائها جماعات مسلحة مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن هجمات وقعت في ثلاث قواعد، منها قاعدة على الحدود الأردنية السورية.