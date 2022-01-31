بايدن يتوعد روسيا بـ"عواقب سريعة وخطيرة"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن “روسيا ستواجه عواقب سريعة وخطيرة إذا ابتعدت عن الدبلوماسية”، في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل بالتدخل في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو مرارا.

ومؤخرا، عقد بايدن اجتماعا مع فريقه للأمن القومي، بما في ذلك مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بعد يوم من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في جنيف.

وقال البيت الأبيض: “‘تم إطلاع الرئيس بايدن على الوضع الحالي للعمليات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا وناقش جهودنا المستمرة لتهدئة الموقف بالدبلوماسية ومجموعة إجراءات الردع التي يتم تنسيقها عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك عمليات التسليم الجارية. للمساعدة الأمنية لأوكرانيا”.

وفقًا للبيان، انضم سوليفان والمستشار ستيف ريتشيتي إلى بايدن شخصيًا في كامب ديفيد ، بينما انضم مسؤولو الأمن القومي الآخرون إلى بايدن عبر فيديو آمن.

وقال البيت الأبيض: ‘أكد الرئيس بايدن مرة أخرى أنه في حالة استمرار غزو روسيا لأوكرانيا ، فإن الولايات المتحدة ستفرض عواقب سريعة وخطيرة على روسيا مع حلفائنا وشركائنا”.

وكانت واشنطن قد حذرت موسكو من فرض عقوبات اقتصادية قاسية ستستهدف الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا إن أقدمت على اجتياح أراضي كييف. من جهتها، استنكرت موسكو التهديدات الصادرة عن بايدن، مؤكدة أن مثل هكذا خطوة ستكون تداعياتها “مدمرة”.

وبدا أن منسوب التوتر في هذه الأزمة آخذ في التصاعد، مع تأكيد البيت الأبيض أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا “لا يزال وشيكا”.