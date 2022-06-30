بايدن يتوعد روسيا ويبشر تركيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حلف شمال الأطلسي الناتو سيدافع عن كل شبر في أراضي الدول الأعضاء.

وأضاف في كلمة، عقب قمة حلف الناتو، أن “معظم الدول الأعضاء في الناتو خصصت 2% من الناتج المحلي الإجمالي لها للإنفاق الدفاعي”.

وتابع: “نعتزم إمداد أوكرانيا بـ800 مليون دولار إضافية لميزانية الأسلحة”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن “حلف شمال الأطلسي أكثر اتحادا من أي وقت مضى بانضمام السويد وفنلندا”.

وأوضح بايدن أن “انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو سيعزز من القوة الدفاعية لكلا البلدين”.

وحول روسيا، أكد الرئيس الأمريكي أن “روسيا خسرت موقعها ومكانتها الدولية جراء تدخلها في أوكرانيا”.

وأشار إلى أن “روسيا في موقف ضعيف عقب فشلها في احتلال كييف وكامل أراضي دونباس بسبب بسالة القوات الأوكرانية”، موضحا أن “الحرب لن تنتهي بهزيمة روسيا لأوكرانيا”.

وتابع بايدن: “يجب ألا نسمح لروسيا بتحقيق أرباح من مبيعات الطاقة”.

وتوعد الرئيس الأمريكي روسيا بأنها “ستدفع ثمنا باهظا جراء حربها في أوكرانيا”.

وأوضح أن “روسيا سبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية”، مضيفا: “سنخفض أسعار الوقود بقيمة دولار لكل جالون في حالة موافقة الكونجرس على وقف الضرائب على الوقود في المضخات”.

وحول تركيا، بشّر بايدن أنقرة قائلا “أعتقد أن الكونجرس سيصدق على صفقة طائرات إف 16 لتركيا”.

وبشأن زيارته للشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي إن “زيارتي للشرق الأوسط تأتي لدمج إسرائيل في المنطقة وإرساء السلام”.

وتابع بايدن: “سألتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي”.

داخليا، بيّن الرئيس الأمريكي أن “التضخم يرتفع في كل العالم ونحن في وضع أفضل من باقي الدول”.

ولفت إلى أن “المحكمة العليا أخطأت في قرار نقض قانون الإجهاض وستغير قرارها بسبب الضغط”.