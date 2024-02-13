بايدن يحثّ مجلس النواب على التحرك بشأن حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، مجلس النواب الأمريكي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بعدما أقرها مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في بيان “إذا لم نقف ضد الطغاة الذين يسعون إلى غزو أراضي جيرانهم أو الجور عليها، فإن العواقب على الأمن القومي الأمريكي ستكون وخيمة”.

وأضاف “نبعث بهذه الرسالة إلى حلفائنا وخصومنا على السواء. حان الوقت ليتحرك مجلس النواب ويرسل هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا”.