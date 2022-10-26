الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
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بايدن يحذر موسكو من ارتكاب هذا الخطأ الفادح!

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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حذر، الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، موسكو من أنها سترتكب خطأ جسيما هائلا في حال نفذت تهديداتها واستخدمت سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا.

بايدن اعتبر أن استخدام روسيا لسلاح نووي سيكون “خطأ فادحا هائلا”، في حين تقول موسكو إن أوكرانيا تعد “قنبلة قذرة”، الأمر الذي نفته كييف ودول غربية.

وتتكون القنبلة الإشعاعية أو “القنبلة القذرة” من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة تنتشر غبارا عند الانفجار.

ووجهت موسكو هذه الاتهامات لأول مرة، الأحد، خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني والتركي، مشيرا إلى “استفزازات محتملة من جانب أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة”.

والاثنين، رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك المزاعم الروسية “الكاذبة”.

وجاء في البيان “العالم لن يكون غبيا إذا جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة للتصعيد”.

    المصدر :
  • رويترز

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