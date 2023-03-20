بايدن يحذر نتنياهو من خطة الإصلاح القضائي

كشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد، عن محادثة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حول خطة الإصلاح القضائي، وذلك لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لها داخل إسرائيل منذ أسابيع.

وقال موقع “والا” العبري، إنه “ولأول مرة منذ 5 أشهر تحدث الرئيس الأمريكي بايدن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأعرب عن قلقه بشأن خطة الإصلاح القضائي التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية”.

وأكد مصدر مطلع على التفاصيل أن المحادثة استمرت حوالي نصف ساعة، وتضمنت أيضاً الحديث عن الهجوم الذي نفذه فلسطيني في بلدة حوارة بمدينة نابلس بالضفة الغربية، والتهديد الإيراني، واتساع دائرة السلام.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه خلال المحادثة “أكد نتنياهو للرئيس بايدن أن إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن مع نتنياهو حول موضوع خطة الإصلاح القانوني التي أثارت موجة احتجاجات واسعة مستمرة داخل إسرائيل.

من جهته قال مسؤول أمريكي كبير إنه خلال المحادثة، أعرب الرئيس بايدن عن قلقه بشأن التشريع المخطط له في ما يتعلق بالنظام القضائي وكرر موقفه كصديق لإسرائيل بأنه يأمل في التوصل إلى إجماع واسع بشأن القرارات المتعلقة بهذه القضية.

وأضاف المسؤول الأمريكي للموقع العبري: “كانت المحادثة صادقة ومباشرة، تبادل الطرفان خلالها بعض الأفكار حول موضوع الخطة القانونية”.

والشهر الماضي، أشار الرئيس الأمريكي إلى خطة الإصلاح القانوني في مقابلة مع “صحيفة نيويورك تايمز”، قائلاً إن “استقلال النظام القضائي هو عنصر مهم للديمقراطية في إسرائيل والولايات المتحدة”.

وأوضح بايدن: “أي تغيير جوهري يتم إجراؤه يجب أن يستند إلى إجماع واسع من الكل في إسرائيل”.

وأعربت الولايات المتحدة لأول مرة عن دعمها للمخطط الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، والذي رفضه نتنياهو، والائتلاف الحاكم.

وأشار المتحدث باسم البيت الابيض لشؤون الأمن القومي جون كيربي، إلى “القيم الديمقراطية المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة، مثل الضوابط والتوازنات واستقلال النظام القضائي”.