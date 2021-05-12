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بايدن: “يحقّ لإسرائيل الدفاع عن نفسها”

12 - مايو - 2021
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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اعتبر الرئيس الأميركية جو بايدن أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. وقال بايدن: “نحن على تواصل دائم مع شركائنا في الشرق الأوسط حول التوترات الأخيرة في المنطقة”، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويأمل في انهاء الصراع عاجلاً وليس آجلاً.

كما أضاف أننا تواصلنا مع شركائنا في إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات حول التوترات الأخيرة. يذكر أنه لا تزال المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية مستمرة، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، الأمر الذي استدعى تحركات دولية على مختلف الصعد.

وانتهت، الأربعاء، جلسة المشاورات في مجلس الأمن المخصصة لدراسة الوضع في الأراضي الفلسطينية، من دون الاتفاق على إصدار بيان بسبب معارضة الولايات المتحدة.

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