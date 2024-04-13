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بايدن يختصر عطلته الأسبوعية ويعود إلى واشنطن لمتابعة المستجدات بالشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة
جو بايدن

جو بايدن

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قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اختصار عطلته الأسبوعية في ولاية ديلاوير والعودة إلى العاصمة واشنطن مبكرًا اليوم السبت، 13 نيسان/أبريل 2024، بهدف التشاور مع فريق الأمن القومي حول الأحداث الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن البيت الأبيض أن قرار العودة المبكرة للرئيس يأتي في إطار متابعة المستجدات والتطورات في المنطقة، حيث يعقد بايدن اجتماعًا مع فريق الأمن القومي لمناقشة القضايا ذات الصلة بالأمن والسياسة الخارجية.

يأتي هذا القرار في ظل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يبحث بايدن وفريقه الأمني سبل تعزيز الاستقرار والتهدئة في المنطقة، وسط تصاعد الأحداث والتطورات ذات الصلة بالأمن الإقليمي.

    المصدر :
  • رويترز

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