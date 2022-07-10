بايدن يدرس إعلان حالة طوارئ صحية عامة متعلقة بالإجهاض

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إنه طلب من إدارته دراسة ما إذا كان لديه سلطة إعلان حالة طوارئ صحية عامة متعلقة بالإجهاض في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض.

جاء ذلك بعد أن وقع بايدن يوم الجمعة أمرا تنفيذيا لتسهيل الوصول إلى خدمات لإنهاء الحمل.

ويتعرض الرئيس الأمريكي، المنتمي للحزب الديمقراطي، لضغوط من حزبه لاتخاذ إجراءات بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في الشهر الماضي والذي ألغى الحكم الصادر في قضية (رو ضد ويد) الذي وفر الحماية لحق الحرية الإنجابية للمرأة على مدى 50 عاما.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قررت إلغاء قانون الحق في الإجهاض الليبرالي، وبهذا القرار تكون المحكمة العليا التي يغلب عليها الاتجاه المحافظ قد مهدت الطريق أمام قوانين إجهاض أكثر صرامة – بما في ذلك الحظر الكامل للإجهاض في بعض الولايات.

وحظرت سبع ولايات على الأقل تابعة للجمهوريين والمحافظين الإجهاض، وهي ألاباما وأركنساو وكنتاكي ولويزيانا وميسوري وأوكلاهوما وساوث داكوتا. في المقابل، تعهدت الولايات التي يقودها الديمقراطيون مثل نيويورك وكاليفورنيا وأوريغون وواشنطن أن تكون “ملاذات” للإجهاض.

وتظاهر آلاف الأشخاص مساء الجمعة في نيويورك وبوسطن، تحت شعار “جسدي، خياري”، معبّرين عن غضبهم من قرار المحكمة. وطالبت شابات شكلن الغالبية، وحملن أوشحة خضراء ورفعن لافتات خلال مسيرة بين ميدانين مشهورين في مانهاتن، باستعادة حقوقهن في التصرّف بأجسادهن واحترامها.