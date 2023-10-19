الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يدرس طلب تمويل لأوكرانيا وآخر لإسرائيل

منذ ساعة واحدة
علما إسرائيل وأوكرانيا

علما إسرائيل وأوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أفاد مصدر مطلع لرويترز يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا وعشرة مليارات دولار لإسرائيل ضمن طلب إنفاق إضافي سيرسله بايدن إلى الكونجرس بحلول الجمعة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطلب بايدن من الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي بسرعة، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول فيما تتطلع في الوقت نفسه لمواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز يوم الثلاثاء إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو مئة مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

    المزيد من أخبار العالم

    من المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية
    طوفان الأقصى
    القوات الإسرائيلية تقتل عدد من الشبان في الضفة الغربية
    وزارة الخارجية الأميركية
    استقالة مسؤول بالخارجية الأميركية احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل
    علما كوريا الشمالية وروسيا
    روسيا تشكر كوريا الشمالية على دعمها لحرب بلادها

    الأكثر قراءة

    علما تركيا وإسرائيل
    سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
    علم حزب الله
    بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!
    كيف علقت أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مجزرة مستشفى المعمداني؟