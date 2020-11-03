استمع لاذاعتنا

بايدن يدعو أنصاره إلى “اختيار الأمل بدلا من الخوف”

منذ دقيقة واحدة
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

دعا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنصاره إلى “اختيار الأمل بدلا من الخوف”، خلال جولة انتخابية أخيرة في ولاية بنسلفانيا.

وتعد بنسلفانيا من الولايات المتأرجحة الرئيسية في السباق الانتخابي.

وقال بايدن: “نحن نختار الأمل بدلا من الخوف.. نختار الحقيقة بدلا من الأكاذيب.. نختار العلم بدلا من الخيال”.

وتعهد بايدن في كلمته أمام حشد محدود في مدينة فيلادلفيا باستخدام مكبر صوت، بالسيطرة بشكل أفضل على جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 232 ألف شخص في الولايات المتحدة.

من جهته أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله خلال حديثه بأحد مراكز حملة الحزب الجمهوري في ضاحية واشنطن، بانتظار نتائج التصويت في الانتخابات.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تنتظرها “ليلة عظيمة”، وذلك خلال زيارته لمقر حملته الانتخابية في مقاطعة أرلنغتون بولاية فيرجينيا.

وقال ترامب: “لقد شهدنا تجمعات شعبية تاريخية مساندة لنا، ربما لم يشهدها العالم أجمع، أما خصمنا (بايدن) فكان جمهوره قليل ويجلسون في حلقات صغيرة.. هذا شيء طبيعي”.

وتابع: “نتائجنا جيدة جدا في فلوريدا وأريزونا، وبشكل مذهل في تكساس، ستكون ليلة رائعة، والأهم أنه سيكون لنا 4 أعوام قادمة رائعة”.

وخلال حديثه، أكد ترامب أنه سيكون هناك علاجات لفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تصدر أجهزة الإنعاش لمساعدة دول أخرى على تخطي أزمة فيروس كورونا.

وشدد ترامب على أنه “لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون.. أعتقد أنه سيكون هناك فائز الليلة”.

واعتبر دونالد ترامب أنه من حق الأمريكيين أن يعرفوا اسم الفائز يوم الانتخابات.

    المزيد من أخبار العالم

    السلطات الصحيّة الأميركيّة: بإمكان مرضى "كورونا" التصويت شخصياً
    الانتخابات الأميركية
    السلطات الصحية الأميركية تحثّ مرضى “كورونا” على التصويت شخصياً
    إم-كيو-9 ريبر
    بصفقة تبلغ 600 مليون دولار.. أمريكا تبيع 4 مسيرات ( إم-كيو-9) إلى تايوان
    سيباستيان كورتس
    مستشار النمسا: أوروبا مدعوة لمحاربة الإسلام السياسي لأنه “خطر”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    شاهد..رجل يضرب زوجته في الشارع “حتى الموت”
    أوروبا كورونا
    كورونا
    أعراض حادة تستمر مع مرضى كورونا حتى بعد الشفاء
    قطار ينجو من كارثة في هولندا
    قطار ينجو من كارثة في هولندا… أنقذه “ذيل حوت”