بايدن يدعو الرئيس الإماراتي لزيارة واشنطن

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت الواقع في 16 تموزز، نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، في بادرة تأتي بعد شهور من العلاقات المتوترة على خلفية الموقف من الحرب الأوكرانية وقضايا أخرى.

وقال بايدن بعدما التقى الشيخ محمد بن زايد، على هامش اجتماع مع قادة عرب في جدة “تحديات اليوم تزيد من أهمية التواصل بيننا. أريد أن أدعوك رسميًا للمجيء إلى الولايات المتحدة (..) قبل انتهاء هذه السنة”.

وفي آذار الماضي، قال السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة تمرّ بمرحلة “اختبار القدرة على تحمّل الإجهاد”، وذلك بعد سلسلة تباينات في المواقف بين الحليفين، آخرها حيال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش لصحافيين الجمعة: “العلاقة في مكان جيد ولكن هناك بعض الأشياء التي نحتاج إلى حلها (..) وهناك نقاش جار” بشأن ذلك.

يذكر أن الرئيس الإماراتي اختار فرنسا لزيارتها كأول محطة خارجية منذ توليه منصبه في أيار الماضي، وسيلتقي نظيره الفرنسي في باريس الاثنين.