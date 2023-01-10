بايدن يدعو الرئيس البرازيلي لزيارة واشنطن

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن في أوائل فبراير شباط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، عقب اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا بالبلاد، الأحد، ما أعاد للأذهان اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.

وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن “بايدن دعا دا سيلفا لزيارة واشنطن أوائل فبراير/شباط وأنّ الرئيس البرازيلي قَبِل هذه الدعوة”.

وبحسب البيت الأبيض، فإنّ “القمّة التي ستعقد بواشنطن بين الزعيمين ستشكّل مناسبة لإجراء محادثات معمّقة حول جدول أعمال مشترك واسع النطاق”.

وأعرب بايدن، خلال الاتصال، عن “دعم الولايات المتّحدة الراسخ للديمقراطية البرازيلية والتعبير عن الإرادة الحرّة للشعب البرازيلي، كما تمّ التعبير عنها بالانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها لولا”.

وأكد الجانبان على رغبتهما “بالعمل معا بشكل وثيق للتصدّي للتحدّيات التي تواجه البلدين، بما في ذلك التغيّر المناخي، والتنمية الاقتصادية، والسلام والأمن”.

والأحد، اقتحم مئات من مناصري بولسونارو مقارّ الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، لرفضهم الاعتراف بفوز لولا بعد أكثر من شهرين من انتخابه.

وبعد فوضى استمرّت ساعات، استعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا.

والإثنين، فكّكت الشرطة خيام مناصري بولسونارو، وأجرت عمليات توقيف لعدد منهم.