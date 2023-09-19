بايدن يدعو رئيس الوزراء العراقي لزيارة البيت الأبيض

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن اجتمع في نيويورك أمس الاثنين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي تلقى دعوة من الرئيس جو بايدن لزيارة البيت الأبيض.

وذكرت وسائل إعلام رسمية عراقية أن السوداني، الموجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه سيتم تحديد موعد الزيارة الرسمية لواشنطن في وقت لاحق.

ولم يجتمع بايدن والسوداني منذ تولى رئيس الوزراء العراقي منصبه العام الماضي بعد اختياره من قبل ائتلاف من أحزاب وجماعات أغلبها شيعية قريبة من طهران.

ومنذ ذلك الحين، أصبح عليه تحقيق توازن دبلوماسي مع إيران والولايات المتحدة اللتين كانت أراضي العراق مسرحا لصراعهما في الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السوداني وبلينكن “جددا التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين”.

والعراق شريك وثيق للولايات المتحدة منذ الغزو الأمريكي عام 2003، ويقول الجانبان إنهما يحاولان توسيع علاقتهما من التركيز فقط تقريبا على الدفاع ومكافحة الإرهاب إلى التعاون الاقتصادي.

وشدد بلينكن خلال الاجتماع على “دعم الولايات المتحدة” لاستئناف عمليات خط الأنابيب بين إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق وتركيا، والذي توقفت تدفقات النفط خلاله منذ مارس آذار.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي إن خط الأنابيب، الذي يساهم بنحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، سيكون جاهزا لاستئناف العمليات قريبا، لكن لم يتضح ما إذا كانت بغداد وأنقرة قد اتفقتا على شروط استئناف تدفقات الخام.

كما أشاد بلينكن “بالتزام رئيس الوزراء باستقلال القضاء فيما يتعلق بإدانات وأحكام صدرت في الآونة الأخيرة على عدة أفراد بتهم الإرهاب فيما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول”.

وأصدر العراق أحكاما الشهر الماضي على إيراني وأربعة عراقيين بالسجن المؤبد على خلفية مقتل ترول في نوفمبر تشرين الثاني 2022 في أحد الأحياء التي تقطنها الطبقة المتوسطة بوسط بغداد.

ولم يعلن المسؤولون في القضاء أسماء المتهمين لكنهم قالوا إن العراقيين الأربعة أعضاء في فصيل شيعي.