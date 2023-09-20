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بايدن يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن قبل نهاية العام

منذ 40 دقيقة
بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو

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قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن قبل نهاية العام، وذلك بعد أن التقى الزعيمان في نيويورك، الأربعاء.

ورفض بايدن استقبال نتنياهو في البيت الأبيض منذ تشكيله حكومته الحالية، في آواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنه استقبل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض، في تموز/يوليو الماضي.

وانتقد بايدن خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، التي تدفعها حكومة نتنياهو، وطالب بأن يتم التوافق حولها بشكل واسع، وسط تحذيرات من أن هذه الخطة ستؤدي إلى تراجع “الديمقراطية” في إسرائيل. وعبر مسؤولون عسكريون في الجيش الأميركي، بينهم قائد المنطقة المركزية (سنتكوم) عن تخوف من أن تضعف الاحتجاجات ضد الخطة في صفوف عناصر الاحتياط الإسرائيليين كفاءات الجيش الإسرائيلي، الذي تستثمر الولايات المتحدة 3.8 مليار دولار سنويا إضافة إلى تطوير مشترك لأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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