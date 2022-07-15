بايدن يرحب بقرار السعودية فتح مجالها الجوي لكافة الناقلات الجوية

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الرئيس جو بايدن رحب يوم الخميس بقرار السعودية فتح مجالها الجوية لكافة الناقلات الجوية المدنية.

وأضاف في بيان “يمهد هذا القرار الطريق أمام منطقة شرق أوسط أكثر تكاملا واستقرارا وأمنا، وهو أمر شديد الأهمية لأمن ورخاء الولايات المتحدة والشعب الأمريكي وأمن ورخاء إسرائيل”.

مشيراً إلى أن القرار السعودي يشمل الرحلات من وإلى إسرائيل، موضحا أنه جاء نتيجة لدبلوماسية بايدن المستمرة مع المملكة على مدى أشهر عدة.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد اعلنت في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور، كما أعلنت واشنطن ترحيب الرئيس جو بايدن بهذا القرار الذي يشمل الرحلات من وإلى إسرائيل.

وقالت الهيئة -في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر- إن القرار يأتي في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944، التي تقضي بعدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية.

كما قالت الهيئة إن القرار يأتي استكمالا للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي.