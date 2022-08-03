بايدن يرحب بهدنة اليمن ويعتبرها مهمة لكنها "ليست كافية" على المدى الطويل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إن اتفاق تجديد الهدنة الذي توصلت إليه الأطراف المتحاربة في اليمن ليس كافيا على المدى الطويل، وذلك وسط ضغوط دولية من أجل اتفاق موسع من شأنه أن يستفيد من أطول فترة هدوء نسبي منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضاف بايدن في بيان “كما ذكرت في آخر مرة مُددت فيها الهدنة، أدرك أنها، رغم كونها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح، ليست كافية على المدى الطويل”.

ورحب جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، بالتمديد وقال إنه سيوفر الإغاثة المستمرة لملايين اليمنيين.

وكان مبعوث الأمم المتحدة قد أعلن الثلاثاء أن الأطراف المتحاربة في اليمن وافقت على تمديد هدنة تنتهي الثلاثاء لمدة شهرين إضافيين، رغم الضغوط الدولية من أجل اتفاق موسع يمكنه الاستفادة من أطول فترة هدوء نسبي في حوالي سبع سنوات.

وقال هانس جروندبرج المبعوث الخاص إلى اليمن في بيان نشره مكتبه بموقعه على الإنترنت “يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن”.