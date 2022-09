بايدن يرد على ترامب بشأن ادعاءات "تزييف" الانتخابات

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تغريدة، الأحد، إن بلاده “تحترم الانتخابات الحرة والعادلة”، فيما بدا وكأنه رد على المزاعم التي أعاد الرئيس السابق، دونالد ترامب طرحها مؤخرا في ادعاءاته بـ “تزييف” الانتخابات وفوز غريمه بالسباق الماضي.

ولم يذكر بايدن اسم ترامب تحديدا في تغريدته، التي قال فيها: “أميركا تحترم الانتخابات الحرة والعادلة. نحن نكرّم رغبة الشعب. ولا ننكرها”، إلا أنه بدا وكأنه رد على خطاب ألقاه الرئيس الأميركي السابق، السبت، شكك فيه مجددا في نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

America respects free and fair elections. We honor the will of the people.

We do not deny it.

