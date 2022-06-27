بايدن يرفع معدل الرسوم الجمركية على بعض الواردات الروسية

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، رفع معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35 بالمئة نتيجة لتعليق وضع الدولة “الأكثر رعاية” في التجارة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حسبما قال إعلان أصدره البيت الأبيض.

وقال الإعلان إن المعدل الأعلى للرسوم الجمركية ينطبق على واردات “منتجات أخرى معينة لروسيا الاتحادية والتي لم يتم بالفعل حظر استيراها.”

وحظرت إدارة بايدن في السابق الواردات الأمريكية من المنتجات البترولية ومنتجات الطاقة الروسية والأسماك والأغذية البحرية والمشروبات الكحولية والألماس غير الصناعي.

قمة مجموعة السبع في ألمانيا

لا يزال الصراع في أوكرانيا يهيمن على جدول أعمال اليوم الثاني لقمة مجموعة السبع التي تستمر 3 أيام في جنوب ألمانيا اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المحادثات عبر رابط فيديو.

وتوافد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة أمس الأحد إلى فندق قصر إلماو البافاري بهدف زيادة الضغط بشكل مشترك على روسيا ودفعها إلى سحب قواتها من أوكرانيا وتخفيف التأثير السلبي للحرب.

واستغل قادة دول مجموعة السبع بالفعل القمة كمنبر لإعلان فرض حظر على واردات الذهب الروسية، ولإطلاق مبادرة بنية تحتية مشتركة لمواجهة التأثير الصيني في الدول ذات الدخل المتوسط، كما تُعقد محادثات بشأن وضع سقف محتمل لأسعار النفط.

وشاركت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مناقشات أمس الأحد.

ومن المقرر أن ينضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المجموعة عبر رابط فيديو، لمناقشة أزمة الغذاء التي نتجت عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت شهرها الخامس.

كما من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في اجتماع زعماء دول مجموعة السبع عبر رابط فيديو في وقت لاحق اليوم الاثنين.