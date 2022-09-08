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بايدن يريد "خيارات" أخرى في حال فشل الاتفاق النووي مع إيران

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2022 7:58 مساءً
الرئيس الاميركي جو بايدن

الرئيس الاميركي جو بايدن (رويترز)

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قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي البيت الأبيض (الخميس 8-9-2022) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد التأكد من أن الولايات المتحدة لديها “خيارات أخرى متاحة” لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وأضاف أن واشنطن ستظل تواصل الضغط من أجل معاودة تنفيذ الاتفاق، لكن صبرها “ليس أبديا”.

ومضى يقول “على الرغم من أن (بايدن) رعى المسار الدبلوماسي وشجعه ودفع باتجاهه، فقد نقل لبقية الإدارة أنه يريد ضمان أن لدينا خيارات أخرى متاحة لتحقيق هذه النتيجة الأكيدة وهي عدم حيازة إيران القدرة على إنتاج أسلحة نووية”.

من جهتها أعربت فرنسا عن قلقها حيال استمرار عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة انه تتشاور مع شركائها بشأن الأمر قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في إفادة صحفية يومية عبر الإنترنت “نأسف لأن إيران لم تنتهز الفرص التي قدمها المدير العام… لإلقاء الضوء على وجود مواد نووية غير معلنة في مواقع غير معلنة”.

وقالت الوكالة الدولية الذرية في أحدث تقاريرها يوم الأربعاء، إن ”مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2015 ”.

وأضافت ”لا نستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي“، بعد رفض طهران الرد على مزاعم وجود مواقع غير المعلنة.

    المصدر :
  • رويترز

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