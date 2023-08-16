الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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بايدن يزور هاواي الاثنين المقبل

منذ 3 دقائق
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيزوران هاواي، الاثنين المقبل لتفقد الضرر الناجم عن حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت منتجع لاهاينا.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن سيلتقي مع أعضاء أولى فرق الاستجابة التي توجهت للمكان وناجين بالإضافة إلى مسؤولين محليين واتحاديين.

هذا ودمرت حرائق الغابات الأشد فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من مئة عام، أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارًا بها، و86 بالمئة من هذه المباني سكنية. كما تسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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