بايدن يستقبل العاهل الأردني.. وتأكيد على الشراكة العميقة بين البلدين

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما، (الخميس 2-2-2023)، آليات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية.

وشدد الملك عبد الله، خلال اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض على الدور القيادي للولايات المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإيجاد أفق سياسي حقيقي للحفاظ على فرص تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على حل الدولتين.

مؤكداً على ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، وقيام دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

من جانبه، جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على دعمه لحل الدولتين، مشيرا إلى الدور الحيوي للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس.

وشدد الرئيس بايدن على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.

كما بحث الزعيمان عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على مواصلة توطيدها في شتى المجالات.

وشكر الرئيس بايدن، الملك الأردني على الشراكة العميقة بين البلدين، وعلى قيادته للأردن كمحور استقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا التزام الولايات المتحدة التام بدعم استقرار المملكة وازدهارها الاقتصادي لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والعالمية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس عبرت خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الخميس عن قلقها بشأن أحداث العنف والتوتر التي وقعت في الآونة الأخيرة بالقدس والضفة الغربية، وشددت على أهمية الحفاظ على الوضع القائم بحرم المسجد الأقصى.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هاريس “أكدت أهمية الحفاظ على الوضع القائم بالحرم الشريف… مشيدة بالدور المهم الذي يلعبه الأردن كوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس وكقوة لتحقيق الاستقرار”.