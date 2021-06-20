بايدن يستقبل نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض نهاية يونيو

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيستقبل نظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في واشنطن في 28 يونيو القادم.

وسيكون ريفلين الذي تنتهي ولايته في 5 يوليو أرفع مسؤول إسرائيلي يلتقي الرئيس الأميركي الجديد منذ تسلمه مهامه.

وكان ريفلين قبِل رسميا أواخر مايو دعوة سلمه إياها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة له إلى الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر على الحرب الخاطفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأقر وقف لإطلاق النار في 21 مايو أنهى حربا استمرت 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر أسفرت في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلا بينهم أطفال وفتية ومقاتلون، وفي إسرائيل عن سقوط 13 قتيلا بينهم طفل وفتاة وجندي.

وأصبح الزعيم السابق لحزب العمل إسحق هرتسوغ الرئيس الحادي عشر لإسرائيل بعدما انتخبه البرلمان، وسيخلف في المنصب الرئيس الحالي ريفلين الذي انتخب في 2014.

ومنصب الرئيس في إسرائيل فخري فيما السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء. لكن الرئيس يسمي بعد الانتخابات التشريعية الشخصية المكلفة تشكيل ائتلاف حكومي.