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بايدن يشدّد على العلاقات القوية بين بلاده والبرازيل

منذ 9 دقائق
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي “جو بايدن” أعاد تأكيد العلاقات القوية بين واشنطن والبرازيل، في اتصال هاتفي مع الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن بايدن ولولا “ملتزمان بمواصلة العمل كشريكين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ ، وحماية الأمن الغذائي، وتعزيز الإدماج والديمقراطية، وإدارة الهجرة الإقليمية”.

وتغلّب لولا على الرئيس جاير بولسونارو بأضيق هامش في تاريخ البرازيل الحديث ( 50.9% مقابل 49.1%).

وحصل لولا على 50.8 في المئة من الأصوات، مقابل 49.2 في المئة لبولسونارو بعد فرز 99.1 في المئة من أجهزة التصويت، وهو ما وصفته المحكمة العليا للانتخابات بأنه كافٍ “لتحديد نتائج السباق حسابيا”.

ومثّل التصويت رفضًا للشعبوية اليمينية المتطرفة لبولسونارو ، الذي خرج من المقاعد الخلفية للكونغرس لتشكيل ائتلاف محافظ جديد، لكنّه فقد الدعم بعدما سجلت البرازيل واحدة من أسوأ حصيلة وفيات بسبب جائحة كوفيد-19.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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