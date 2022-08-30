بايدن يشعر بالاشمئزاز بسبب التهديدات التي طالت "إف.بي.آي"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الثلاثاء 30-8-2022) إنه شعر بالاشمئزاز بسبب “التهديدات التي تلقاها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)” بعد التفتيش الذي أجراه المكتب في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب هذا الشهر.

وأضاف بايدن في خطاب اليوم “إنه لأمر يبعث على الاشمئزاز أن نرى إف.بي.آي يتلقى تهديدات في الآونة الأخيرة”، مشيرا إلى أنه يعارض وقف تمويل المكتب.

وجرى تفتيش منزل ترامب في فلوريدا هذا الشهر ضمن تحقيق مستمر حول ما إذا كان يحتفظ بسجلات حكومية بشكل غير قانوني. واتهم ترامب المكتب بمطاردته لدوافع حزبية، وأدى خطابه إلى تلقي المكتب لتهديدات عبر الإنترنت.

وانتهى التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاجو في بالم بيتش بمصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها “سرية للغاية” باعتبار أنها يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.

كان التفتيش جزءا من تحقيق اتحادي حول ما إذا كان ترامب قد نقل الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير كانون الثاني 2021، بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.

ووصف ترامب، الجمهوري الذي يفكر في خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بموافقة محكمة بأن له دوافع سياسية. ويوم الجمعة، وصفه مجددا بأنه “اقتحام”.