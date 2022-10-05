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بايدن يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ خفض الإنتاج

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2022 8:32 مساءً
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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قال البيت الأبيض (الأربعاء 510-2022) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو إدارته والكونغرس لبحث سبل تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة وتقليل سيطرة أوبك على الأسعار بعد قرار خفض الإنتاج “قصير النظر” الذي اتخذته المنظمة.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة بحاجة لخفض الاعتماد على أوبك+ ومنتجي النفط الأجانب، وذلك بعد أن اتفقت مجموعة منتجي النفط على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وقال كيربي أيضا لشبكة فوكس نيوز إن التخفيضات تعني أن أوبك+ “تعدل أرقامها بالخفض قليلا” بعد زيادة الإنتاج خلال الصيف.

وأضاف “كانت أوبك+ تقول للعالم إنهم ينتجون ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل أكثر مما ينتجون بالفعل… لذلك، من بعض النواحي، فإن هذا الخفض المعلن يعيدهم فقط إلى أن يكونوا أكثر توافقا مع الإنتاج الفعلي”.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني برايان ديس في بيان إن بايدن سيواصل أيضا إصدار توجيهات للإفراج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من النفط كلما اقتضت الضرورة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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