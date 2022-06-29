بايدن يشكر أردوغان بشأن عضوية فنلندا والسويد في الناتو

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على إبرام اتفاق مع فنلندا والسويد مهد الطريق أمام دولتي الشمال الأوروبي للترشح لحلف شمال الأطلسي “الناتو” قريبا.

وفي تصريحات مقتضبة قبل اجتماع الرئيسين على هامش قمة حلف الأطلسي في مدريد، شكر بايدن أردوغان أيضا على جهود أنقرة للمساعدة في إخراج الحبوب من أوكرانيا.

وقال أردوغان إنه يأمل أن تساعد الدبلوماسية في حل القضايا المتعلقة بصادرات الحبوب الأوكرانية.

وأعلنت تركيا، الثلاثاء، أنها تدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد مفاوضات مع الدولتين، حصلت فيها على ما أرادته، بحسب بيان تركي رسمي.

والتقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عصر الثلاثاء، نظيره الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن، قبل ساعات من الافتتاح الرسمي لقمة حلف الناتو في العاصمة الإسبانية، مدريد، وقد أسفرت ذلك عن توقيع الدول الثلاث على مذكرة تفاهم فيما بينها.

وأتت الموافقة التركية بعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث ساعات الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد، على هامش قمة الحلف.

وأوضح بيان الرئاسة التركية أن البلدين المرشحين تعهدا بالتزام “التعاون التام مع تركيا في مكافحة” حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وكذلك ضد الحركات التابعة له.

وتابع البيان: إن البلدين سيحظران أيضاً «”نشاطات جمع الأموال والتجنيد” للمسلحين الأكراد، وسيحظران الدعاية الإرهابية ضد تركيا.

كذلك، تعهدت هلسنكي وستوكهولم إظهار التضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله.