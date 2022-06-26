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بايدن يشكر مستشار ألمانيا على دوره القيادي في أزمة أوكرانيا

منذ 52 دقيقة
بايدن ومستشار ألمانيا

بايدن ومستشار ألمانيا

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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للمستشار الألماني أولاف شولتس على دوره القيادي في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد وقت قصير من وصوله لحضور قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ اليوم الأحد في منتجع بجبال الألب وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وعلى هامش اللقاء الثنائي بين الزعيمين صباح اليوم بقصر إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، أكد شولتس أنه يجب مواصلة التكاتف، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتوقع هذا التكاتف.

وقال بايدن لشولتس إن قيادته كانت حاسمة في توجيه رد الفعل الأوروبي حيال غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي موجها حديثه لشولتس “أريد أن أحييك على تحملك المسؤولية تماما مثلما فعلت عندما أصبحت مستشارا. كان بوتين يعول‭ ‬منذ البداية على انقسام حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بشكل ما لكننا لم ننقسم ولن يحدث ذلك”.

وتعرض شولتس لانتقادات شديدة في الداخل بسبب مزاعم عن تردده بشأن نوعية الأسلحة التي ينبغي لأغنى دولة في أوروبا أن ترسلها إلى كييف في قتالها ضد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وقال شولتس “إنها رسالة قوية أننا تمكنا جميعا من البقاء متحدين وهو ما لم يتوقعه بوتين على الإطلاق”.

يذكر أن بايدن وصل إلى قصر إلماو ليلة السبت/الأحد، وتعد هذه الزيارة أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى ألمانيا منذ توليه السلطة في كانون الثاني /يناير 2021.

يشار إلى أن قمة السبع بقصر إلماو تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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