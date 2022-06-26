بايدن يشيد باتحاد الحلفاء في وجه بوتين ومساندتهم أوكرانيا

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحلفاء الذين وقفوا متحدين في وجه الكرملين خلال الأشهر الأربعة من الحرب، وفرضوا عقوبات على روسيا بينما أرسلوا أسلحة إلى أوكرانيا.

تصريح بايدن جاء خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الدول السبع في ألمانيا، حيث أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل في أن “ينقسم” الغرب مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للمستشار الألماني أولاف شولتس على دوره القيادي في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد وقت قصير من وصوله لحضور قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ اليوم الأحد في منتجع بجبال الألب وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وعلى هامش اللقاء الثنائي بين الزعيمين صباح اليوم بقصر إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، أكد شولتس أنه يجب مواصلة التكاتف، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتوقع هذا التكاتف.

وقال بايدن لشولتس إن قيادته كانت حاسمة في توجيه رد الفعل الأوروبي حيال غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي موجها حديثه لشولتس “أريد أن أحييك على تحملك المسؤولية تماما مثلما فعلت عندما أصبحت مستشارا. كان بوتين يعول‭ ‬منذ البداية على انقسام حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بشكل ما لكننا لم ننقسم ولن يحدث ذلك”.

وتعرض شولتس لانتقادات شديدة في الداخل بسبب مزاعم عن تردده بشأن نوعية الأسلحة التي ينبغي لأغنى دولة في أوروبا أن ترسلها إلى كييف في قتالها ضد القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

وفي السياق، طالب وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا قادة مجموعة الدول السبع الكبرى باتخاذ قرارات فورية لفرض المزيد من العقوبات على روسيا. كما طالب أيضا دول المجموعة بتسريع تسليم الأسلحة الثقيلة للجيش الأوكراني.

من جانبه حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من “أي محاولة” للتوصل إلى “حلّ تفاوضي” الآن في أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة حالة “انعدام الاستقرار العالمي”، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن الزعيمين توافقا أثناء لقاء على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، على أن الوقت الحالي هو “لحظة حساسة في تطوّر النزاع وأنه من الممكن قلب مسار الحرب”.