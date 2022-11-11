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بايدن يشيد بمواقف مصر بشأن أوكرانيا وغزة

منذ 4 دقائق
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

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أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصر (الجمعة 11-11-2022) وقال إن القاهرة تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا، مضيفا أيضا أن مصر وسيط رئيسي في غزة.

وجاء ذلك في حديث لبايدن في أثناء لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ.

من جهته، اكد الرئيس المصري لنظيره الأمريكي أن مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان ولديها لجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج.

وأضاف الرئيس المصري خلال اجتماعه بالرئيس الأمريكي على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ أن مصر أطلقت أيضا مبادرة للحوار الوطني‭.‬

    المصدر :
  • رويترز

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